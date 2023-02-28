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Зеленский провел Ставку: Внимание к действиям оккупантов и обеспечения снарядами и техникой ВСУ

Станислав ПогориловВторник, 28 февраля 2023, 15:44
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой командующие группировок доложили о ходе боевых действий в районах ответственности.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Члены Ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и вероятный характер действий противника в ближайшее время".

Детали: Докладывали главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Также на Ставке рассмотрели состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за рубежом, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

К заседанию Ставки присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Что предшествовало:  27 февраля Зеленский провел совещание с главой Службы безопасности Украины и другими ключевыми лицами, которые занимаются защитой государства.

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Темы: ставкаЗеленскийвойнаармия
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