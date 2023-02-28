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ОК "Південь": Російські ДРГ маневрують поміж островів на моторних човнах, ЗСУ знищують їх

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 лютого 2023, 14:58
ОК Південь: Російські ДРГ маневрують поміж островів на моторних човнах, ЗСУ знищують їх
Херсонщина, Скриншот з мапи

Російські окупанти на півдні переобладнують цивільні моторні плавзасоби для просування своїх диверсійно-розвідувальних груп поміж островів, ЗСУ знищили два таких 27 лютого.

Джерело: пресслужба ОК "Південь", джерела УП 

Дослівно: "Періодично ворог практикує обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману. Також намагається випробовувати долю на переобладнаних цивільних моторних плавзасобах, просуваючи ДРГ поміж островів. Два таких плавзасоби вдало знищено нашими підрозділами".

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Деталі: За інформацією УП, плавзасоби ліквідували у понеділок.

Теми: Херсонська областьвійнадиверсанти
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