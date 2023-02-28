ОК "Юг": Российские ДРГ маневрируют между островов на моторных лодках, ВСУ их уничтожают

Российские оккупанты на юге переоборудуют гражданские моторные плавсредства для продвижения своих диверсионно-разведывательных групп между островов, ВСУ уничтожили два таких 27 февраля.

Источник: пресс-служба ОК "Юг", источники УП

Дословно: "Периодически враг практикует обстрелы акватории Днепро-Бугского лимана. Также пытается испытывать судьбу на переоборудованных гражданских моторных плавсредствах, продвигая ДРГ между островов. Два таких плавсредства удачно уничтожены нашими подразделениями".

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Детали: По информации УП, плавсредства ликвидировали в понедельник.