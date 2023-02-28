Лукашенко прилетів до Китаю для зустрічі із Сі Цзіньпіном

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю, планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Джерело: білоруське агентство Белта

Деталі: Літак Лукашенка здійснив посадку в аеропорту Пекіна. Він планує пробути в Китаї до 2 березня, щоб провести "низку зустрічей із вищими посадовими особами КНР і керівництвом провідних китайських корпорацій".

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Білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко і Сі проведуть переговори у вузькому і розширеному складах. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано "великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах".

Що цьому передувало:

В Інситуті вивчення війни ввжають, що Олександр Лукашенко планує зустрітися із Сі Цзіньпіном, ймовірно, для того, щоб допомогти Росії та Китаю уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай розглядає можливість надання РФ летальної допомоги.