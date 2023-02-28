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Лукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 16:25
Фото: Пул первого

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай, планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Источник: белорусское агентство Белта

Детали:  Самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина. Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести "ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций".

Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко и Си проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах".

 

Что этому предшествовало:

  • В Институте изучения войны считают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летальной помощи.

Темы: ЛукашенкоКитайБеларусьмеждународные отношения
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