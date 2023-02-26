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ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 03:48
ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю
ЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Китай може спробувати використати домовленості з Білоруссю для приховання фактів порушень санкцій під час поставок РФ озброєння, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В ISW припускають, що Олександр Лукашенко планує зустрітися із Сі Цзіньпіном, ймовірно, для того, щоб допомогти Росії та Китаю уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай розглядає можливість надання РФ летальної допомоги.

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В інституті нагадали, що Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня та зустрітися з Сі Цзіньпіном, ймовірно, для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проекти та інші питання.

Дослівно: "Заява Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями про те, що, за оцінками високопосадовців США, Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї, а також артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.

Повідомляється, що російські та китайські чиновники також розробили плани постачання безпілотників до РФ за фальсифікованими товаросупровідними документами з метою уникнення міжнародних санкцій.

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Китай може спробувати використати домовленості з Білоруссю, аби приховати факти порушень санкцій".

Що цьому передувало:

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.
  • Президент США Джо Байден заявив, що США відреагують, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.
  • Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.

Теми: КитайЛукашенкоРосія
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