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Уже 4 цивільних загинули у вівторок на Херсонщині від російських обстрілів

Олександр ШумілінВівторок, 28 лютого 2023, 16:02
Уже 4 цивільних загинули у вівторок на Херсонщині від російських обстрілів
Фото: Єрмак

В результаті ворожих обстрілів у Херсонській області протягом вівторка вже загинули 4 людини.

Джерело: повідомлення очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пряма мова: "В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину - 4 людини загинули, 5 - отримали поранення".

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Деталі: Прокудін також опублікував відео із насідками острілів у Херсоні.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок повідомив про обстріли російськими окупантами Херсона, в результаті чого загинула одна людина. Пізніше Херсонська облпрокуратура заявила ще про одного загиблого.

Теми: обстрілХерсонська область
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