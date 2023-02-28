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Уже 4 цивільних загинули у вівторок на Херсонщині від російських обстрілів

Олександр ШумілінВівторок, 28 лютого 2023, 17:02
Фото: Єрмак

В результаті ворожих обстрілів у Херсонській області протягом вівторка вже загинули 4 людини.

Джерело: повідомлення очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пряма мова: "В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину - 4 людини загинули, 5 - отримали поранення".

Деталі: Прокудін також опублікував відео із насідками острілів у Херсоні.

Що цьому передувало:

  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок повідомив про обстріли російськими окупантами Херсона, в результаті чого загинула одна людина. Пізніше Херсонська облпрокуратура заявила ще про одного загиблого.

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Теми: обстрілХерсонська область
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