Уже 4 цивільних загинули у вівторок на Херсонщині від російських обстрілів

В результаті ворожих обстрілів у Херсонській області протягом вівторка вже загинули 4 людини.

Джерело: повідомлення очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пряма мова: "В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину - 4 людини загинули, 5 - отримали поранення".

Деталі: Прокудін також опублікував відео із насідками острілів у Херсоні.

Що цьому передувало:

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок повідомив про обстріли російськими окупантами Херсона, в результаті чого загинула одна людина. Пізніше Херсонська облпрокуратура заявила ще про одного загиблого.