Уже 4 цивільних загинули у вівторок на Херсонщині від російських обстрілів
Вівторок, 28 лютого 2023, 17:02
В результаті ворожих обстрілів у Херсонській області протягом вівторка вже загинули 4 людини.
Джерело: повідомлення очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна
Пряма мова: "В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину - 4 людини загинули, 5 - отримали поранення".
Деталі: Прокудін також опублікував відео із насідками острілів у Херсоні.
Що цьому передувало:
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок повідомив про обстріли російськими окупантами Херсона, в результаті чого загинула одна людина. Пізніше Херсонська облпрокуратура заявила ще про одного загиблого.
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