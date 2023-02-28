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Уже 4 гражданских погибли во вторник на Херсонщине от российских обстрелов

Александр ШумилинВторник, 28 февраля 2023, 16:02
Уже 4 гражданских погибли во вторник на Херсонщине от российских обстрелов

В результате вражеских обстрелов в Херсонской области в течение вторника уже погибли 4 человека.

Источник: сообщение главы Херсонской ОГА Александра Прокудина

Прямая речь: "В Херсонской области в течение дня не прекращаются вражеские обстрелы. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на этот час - 4 человека погибли, 5 - получили ранения".

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Детали: Прокудин также опубликовал видео с следами обстрелов в Херсоне.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник сообщил об обстрелах российскими оккупантами Херсона, в результате чего погиб один человек. Позже Херсонская облпрокуратура заявила еще об одном погибшем.

Темы: обстрелХерсонская область
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