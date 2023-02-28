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Столтенберг: Шляху назад у відносинах із Росією немає

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 18:08
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає неможливим повернення до колишніх відносин із Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він сказав у вівторок на саміті країн Північної Європи SAMAK у Хельсінкі.

"Наприкінці холодної війни багато хто з присутніх у цій залі вірив, що ми зможемо побудувати кращі відносини з Росією. Так само, як і я. І я досі вважаю, що правильним рішенням було скористатися історичним моментом для побудови кращої безпеки в Європі разом з Росією", – зазначив Столтенберг.

Та натомість, зауважив він, президент РФ Владімір Путін "вирішив відійти від співпраці та діалогу" і зруйнував основоположні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни та намагаючись "підірвати наші демократичні держави".

Як приклад генсек Альянсу навів рішення Москви призупинити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, положення якого вона порушувала протягом останніх кількох років.

"Тому ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних відносин з Росією. Шляху назад немає", – наголосив Столтенберг.

Раніше генеральний секретар НАТО попередив, що Альянс має бути готовим до нової ери протистояння з Росією, яка може тривати довго.

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Тоді він сказав, що НАТО "завжди шукатиме можливості знову опинитися в ситуації, коли є простір для кращих відносин, але за нинішньої поведінки російського режиму, режиму в Москві, це неможливо".

Теми: НАТОРосія
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