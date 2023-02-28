Столтенберг: Пути назад в отношениях с Россией нет

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает невозможным возвращение к прежним отношениям с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он сказал во вторник на саммите стран Северной Европы SAMAK в Хельсинки.

"В конце холодной войны многие из присутствующих в этом зале верили, что мы сможем построить лучшие отношения с Россией. Так же, как и я. И я до сих пор считаю, что правильным решением было воспользоваться историческим моментом для построения лучшей безопасности в Европе вместе с Россией", - отметил Столтенберг.

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Но вместо этого, отметил он, президент РФ Владимир Путин "решил отойти от сотрудничества и диалога" и разрушил основополагающие принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны и пытаясь "подорвать наши демократические государства".

В качестве примера генсек Альянса привел решение Москвы приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, положения которого она нарушала в течение последних нескольких лет.

"Поэтому мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к нормальным отношениям с Россией. Пути назад нет", - подчеркнул Столтенберг.

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Ранее генеральный секретарь НАТО предупредил, что Альянс должен быть готов к новой эре противостояния с Россией, которая может длиться долго.

Тогда он сказал, что НАТО "всегда будет искать возможности снова оказаться в ситуации, когда есть пространство для лучших отношений, но при нынешнем поведении российского режима, режима в Москве, это невозможно".