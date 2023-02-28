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За два дні по Україні було близько 30 зібрань молоді з руху "ПВК Редан"

Вівторок, 28 лютого 2023, 19:05
Фото: Нацполіція

Поліція заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для "розкручування" молодіжного руху "ПВК Редан" в Україні.  

Джерела: повідомлення Національної поліції

Деталі: За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції Василя Богдана, головною метою організаторів цих груп є "провокування конфліктів і масових бійок між підлітками".

Загалом за даними поліції протягом двох днів у різних регіонах України відбулося близько 30 зібрань молоді. За словами Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні.

Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів, заявили в поліції.

Знати більше: В Україні затримують прихильників російського руху "ПВК "Редан": що про нього відомо

Що було раніше: 27 лютого у Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок.

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Теми: поліція
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