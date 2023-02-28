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За два дня по Украине было около 30 собраний молодежи из движения "ЧВК Редан"

Вторник, 28 февраля 2023, 19:05
Фото: Нацполіція

Полиция заблокировала в соцсетях 18 каналов и групп, которые были созданы для "раскрутки" молодежного движения "ЧВК Редан" в Украине. 

Источники: сообщение Национальной полиции

Детали: По словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Василия Богдана, главной целью организаторов этих групп является "провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками".

Всего по данным полиции в течение двух дней в разных регионах Украины состоялось около 30 собраний молодежи. По словам Богдана, в управления и отделы полиции пригласили более 700 человек. Большинство из них - это несовершеннолетние.

Ювенальные полицейские проводят профилактические мероприятия с подростками и их родителями. Оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники финансирования и администраторов этих информационных каналов, говорится в сообщении полиции.

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Что предшествовало: В Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк 27 февраля.

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Темы: полиция
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