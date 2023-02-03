Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення читачам та Олександру Лієву. Робота над помилками також проведена.

Джерела УП в українській розвідці 2 лютого повідомили, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт. Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.

Джерело: коментар Лієва "Українській правді", джерела УП в українській розвідці

Деталі: "Українська правда" одразу звернулася до Лієва і він заперечив інформацію про нібито громадянство РФ.

Лієва шокувала ця інформація і він повідомив, що на фото документа, який надали УП, зображений не він. Також там не вірно вказане його прізвище англійською мовою.

Він вважає, що весь негатив та шквал суспільної критики, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу і загальмує процеси, якими він займається у міністерстві.

Пряма мова Лієва: "Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського.

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Я не подавався на громадянства іншої країни.

Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному".

Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився.

Оновлено: Згодом Лієв записав відеозвернення, де розповів, що написав заяву про звільнення, а сьогодні 2 лютого цей наказ підписали в Міноборони.

Також, за його словами, на знімку нібито "документу" не його підпис.

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