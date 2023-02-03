Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності

Альона Мазуренко , Михайло ТкачП'ятниця, 3 лютого 2023, 10:26
Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності
ОЛЕКСАНДР ЛІЄВ. ФОТО З FACEBOOK

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення читачам та Олександру Лієву. Робота над помилками також проведена.

Джерела УП в українській розвідці 2 лютого повідомили, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт. Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.

Джерело: коментар Лієва "Українській правді", джерела УП в українській розвідці

Реклама:

Деталі: "Українська правда" одразу звернулася до Лієва і він заперечив інформацію про нібито громадянство РФ. 

Лієва шокувала ця інформація і він повідомив, що на фото документа, який надали УП, зображений не він. Також там не вірно вказане його прізвище англійською мовою.  

Він вважає, що весь негатив та шквал суспільної критики, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу і загальмує процеси, якими він займається у міністерстві.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Лієва: "Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. 

Я не подавався на громадянства іншої країни. 

Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному".

Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився.

Оновлено: Згодом Лієв записав відеозвернення, де розповів, що написав заяву про звільнення, а сьогодні 2 лютого цей наказ підписали в Міноборони.

Також, за його словами, на знімку нібито "документу" не його підпис. 

 

Передісторія:

Теми: МіноборонипаспортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: