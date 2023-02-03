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Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не відповідає дійсності

Альона Мазуренко , Михайло ТкачП'ятниця, 3 лютого 2023, 11:26
ОЛЕКСАНДР ЛІЄВ. ФОТО З FACEBOOK

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення читачам та Олександру Лієву. Робота над помилками також проведена.

Джерела УП в українській розвідці 2 лютого повідомили, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт. Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.

Джерело: коментар Лієва "Українській правді", джерела УП в українській розвідці

Деталі: "Українська правда" одразу звернулася до Лієва і він заперечив інформацію про нібито громадянство РФ. 

Лієва шокувала ця інформація і він повідомив, що на фото документа, який надали УП, зображений не він. Також там не вірно вказане його прізвище англійською мовою.  

Він вважає, що весь негатив та шквал суспільної критики, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу і загальмує процеси, якими він займається у міністерстві.

Пряма мова Лієва: "Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. 

ВІДЕО ДНЯ

Я не подавався на громадянства іншої країни. 

Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному".

Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився.

Оновлено: Згодом Лієв записав відеозвернення, де розповів, що написав заяву про звільнення, а сьогодні 2 лютого цей наказ підписали в Міноборони.

Також, за його словами, на знімку нібито "документу" не його підпис. 

 

Передісторія:

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Теми: МіноборонипаспортРосія
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