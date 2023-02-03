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Лієва звільнено з Міноборони: у міністерстві не підтвердили наявність у нього паспорта РФ

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 01:58
ОЛЕКСАНДР ЛІЄВ. ФОТО З FACEBOOK

Міністерство оборони України повідомило про звільнення за власним бажанням т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва. У міністерстві також спростували інформацію про нібито російське громадянство Лієва.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням".

Деталі: У міністерстві також заявили про відсутність будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Лієва паспорта РФ.

Дослівно: "На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.

Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося".

Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення читачам та Олександру Лієву. Робота над помилками також проведена.

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Теми: Міноборонизвільнення
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