Лієва звільнено з Міноборони: у міністерстві не підтвердили наявність у нього паспорта РФ
Міністерство оборони України повідомило про звільнення за власним бажанням т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва. У міністерстві також спростували інформацію про нібито російське громадянство Лієва.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням".
Деталі: У міністерстві також заявили про відсутність будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Лієва паспорта РФ.
Дослівно: "На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.
Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося".
Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення читачам та Олександру Лієву. Робота над помилками також проведена.
Що цьому передувало:
- Джерела УП в українській розвідці повідомили, що в Олександра Лієва є нібито російський паспорт.
- Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.
- Згодом Лієв повідомив, що написав заяву про звільнення, а 2 лютого в Міноборони підписали наказ про його звільнення.
- Раніше голова правління ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що за збройні контракти Міноборони відповідає Олександр Лієв, який блокував доступ ЗСУ до українстких маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострову.
- Лієв назвав опубліковану ЦПК інформацію про те, що він нібито підтримував окупацію Криму, "сфабрикованим вкидом", який відриває його від роботи і спря