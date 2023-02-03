По всій Україні вдруге за день оглошували тривогу: знову МіГ у Білорусі
П'ятниця, 3 лютого 2023, 16:32
По всій території Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача у Білорусі. Це вже другий раз за п'ятницю.
Джерело: alerts.in.ua та моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Деталі: За даними "Гаюна", о 16:30 з білоруського військового аэродрому Мачулищи злетів МіГ-31К Повітряних сил РФ, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
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Тривога тривала біля 40 хвилин.
Вранці 3 лютого по всій території України на 1 годину 40 хв також оголошували повітряну тривогу, в цей час в Білорусі у повітрі перебували російські МіГ-31К.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вдень 2 лютого Росія та Білорусь заявили про завершення "льотно-тактичних навчань Союзної держави". Однак український Генштаб увечері констатував, що ворог свою авіацію на пункти постійного базування не перемістив.
- Згодом "Беларускі Гаюн" повідомив, що це може означати, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.