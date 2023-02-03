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По всій Україні вдруге за день оглошували тривогу: знову МіГ у Білорусі

Євген КізіловП'ятниця, 3 лютого 2023, 17:32
скриншот

По всій території Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача у Білорусі. Це вже другий раз за п'ятницю.

Джерело: alerts.in.ua та моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними "Гаюна", о 16:30 з білоруського військового аэродрому Мачулищи злетів МіГ-31К Повітряних сил РФ, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". 

Тривога тривала біля 40 хвилин.

Вранці 3 лютого по всій території України на 1 годину 40 хв також оголошували повітряну тривогу, в цей час в Білорусі у повітрі перебували російські МіГ-31К.

Передісторія:

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Теми: повітряна тривога
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