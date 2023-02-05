Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 00:58
скриншот

В окупованому Маріуполі росіяни демонтували бульвар Хмельницького в центрі міста.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район".

Деталі: До сказаного Андрющенко додав відео демонтажу.

"Ще трохи, та від Маріуполю у звичайному розумінні нічого не залишиться", – зазначив радник мера.

Нагадаємо: Російські окупанти демонтувати будівлю драматичного театру Маріуполя, де у березні загинуло близько 300 людей внаслідок російського авіаційного удару.

Крім того, загарбники демонтували в місті ряд пам’ятників, у тому числі жертвам Голодомору, і стелу.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Маріупольокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Літаки й далекобійні ракети: Кулеба анонсував головні запити України в Мюнхені

Через погоду навантаження на систему збільшиться, можливі триваліші відключення – Yasno

ПЦУ теж подумає про зміну календаря: рішення ухвалять у травні

Туреччина оголосила тижневий траур за загиблими внаслідок землетрусу, жертв вже понад 1650

Суд у Грузії не відпустив Саакашвілі за станом здоров’я

УГКЦ переходить на новий календар: Різдво святкуватимуть 25 грудня

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполь і район Росія стягнула 30 тисяч окупантів – радник мера
В окупованому Маріуполі біля колишнього ЦУМу розвішали одяг для нужденних
У Маріуполі лунали вибухи у місцях базування росіян, під Мелітополем – на нафтобазі
Останні новини
21:35
Економічні новини 6 лютого: ПДВ і мита на ввезення дронів скасували, ще один порт продадуть
21:33
Після катастрофи в Броварах в МВС переглянули систему безпеки – Клименко
21:13
Літаки й далекобійні ракети: Кулеба анонсував головні запити України в Мюнхені
21:10
В Україні 4-й рік поспіль скасовують ДПА для школярів: чому це (не) проблема
21:03
Через погоду навантаження на систему збільшиться, можливі триваліші відключення – Yasno
21:01
Європарламент почав підготовку до можливого візиту Зеленського – ЗМІ
20:57
Російський газовий гігант розглядає поставки СПГ в Індію з оплатою в рупіях
20:49
ПЦУ теж подумає про зміну календаря: рішення ухвалять у травні
20:30
Російський авторинок у січні обвалився на 63%
20:25
Чехія хоче розірвати договори про оренду Росією майна для "дипломатичних цілей"
Усі новини...