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У центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера

Ольга Глущенко Субота, 4 лютого 2023, 23:58
У центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера
скриншот

В окупованому Маріуполі росіяни демонтували бульвар Хмельницького в центрі міста.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район".

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Деталі: До сказаного Андрющенко додав відео демонтажу.

"Ще трохи, та від Маріуполю у звичайному розумінні нічого не залишиться", – зазначив радник мера.

Нагадаємо: Російські окупанти демонтувати будівлю драматичного театру Маріуполя, де у березні загинуло близько 300 людей внаслідок російського авіаційного удару.

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Крім того, загарбники демонтували в місті ряд пам’ятників, у тому числі жертвам Голодомору, і стелу.

Теми: Маріупольокупація
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