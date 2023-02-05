У центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера
Неділя, 5 лютого 2023, 00:58
В окупованому Маріуполі росіяни демонтували бульвар Хмельницького в центрі міста.
Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко
Пряма мова: "Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район".
Деталі: До сказаного Андрющенко додав відео демонтажу.
"Ще трохи, та від Маріуполю у звичайному розумінні нічого не залишиться", – зазначив радник мера.
Нагадаємо: Російські окупанти демонтувати будівлю драматичного театру Маріуполя, де у березні загинуло близько 300 людей внаслідок російського авіаційного удару.
Крім того, загарбники демонтували в місті ряд пам’ятників, у тому числі жертвам Голодомору, і стелу.
ВІДЕО ДНЯ