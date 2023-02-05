Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати
Президент США Джо Байден привітав пілотів винищувача, які збили шпигунський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни і сказав, що він наказував збити його "якнайшвидше".
Джерело: Байден, цитує France24/ AFP
Пряма мова: "Вони (пілоти – ред.) успішно збили його (аеростат - ред.). І я хочу похвалити наших авіаторів, які це зробили".
Деталі: Байден привітав пілотів винищувача зі збиттям повітряної кулі в повітряному просторі США і над територіальними водами США після того, як вона кілька днів літала над країною.
Міністр оборони США Ллойд Остін назвав операцію "навмисною і законною дією", яка стала відповіддю на "неприйнятне порушення Китаєм нашого суверенітету".
Американська влада спочатку не хотіла збивати апарат, побоюючись, що він може поранити людей і пошкодити майно на землі.
У суботу Байден заявив журналістам, що спочатку наказав військовим у середу збити кулю-шпигуна "якнайшвидше".
Проте, щоб не завдати "шкоди нікому на землі", Пентагон вирішив, що найкращий час для збиття, коли аеростат "буде над водою".
Що передувало: США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.
Передісторія:
- 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР".
- Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.
- Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.
- 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.