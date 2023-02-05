Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати

Президент США Джо Байден привітав пілотів винищувача, які збили шпигунський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни і сказав, що він наказував збити його "якнайшвидше".

Джерело: Байден, цитує France24/ AFP

Пряма мова: "Вони (пілоти – ред.) успішно збили його (аеростат - ред.). І я хочу похвалити наших авіаторів, які це зробили".

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Деталі: Байден привітав пілотів винищувача зі збиттям повітряної кулі в повітряному просторі США і над територіальними водами США після того, як вона кілька днів літала над країною.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав операцію "навмисною і законною дією", яка стала відповіддю на "неприйнятне порушення Китаєм нашого суверенітету".

Американська влада спочатку не хотіла збивати апарат, побоюючись, що він може поранити людей і пошкодити майно на землі.

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У суботу Байден заявив журналістам, що спочатку наказав військовим у середу збити кулю-шпигуна "якнайшвидше".

Проте, щоб не завдати "шкоди нікому на землі", Пентагон вирішив, що найкращий час для збиття, коли аеростат "буде над водою".

Що передувало: США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни.

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