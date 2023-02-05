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Україна направила листи спонсорам Олімпійського комітету – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 21:24
Україна направила листи спонсорам Олімпійського комітету – Зеленський
OFFICIAL OLYMPIC FLAG, GETTY IMAGES

Україна направила листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет, щодо можливої участі російських спортсменів в Олімпіаді.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Продовжуємо також і дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах.

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Україна направила відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використали заради пропаганди війни".

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Теми: ЗеленськийОлімпіадаРосія
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