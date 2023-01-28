Зеленський написав керівникам міжнародних спортивних організацій щодо МОК і росіян

Президент Володимир Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який хоче повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні я продовжив наш марафон чесності, який має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості.

Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий: визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста.

Якщо російські спортсмени з’являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору".

Що передувало: 27 січня президент Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.