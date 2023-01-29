Зеленський написав Макрону щодо Олімпіади

Президент Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо можливого допуску російських спортсменів до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою.

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Сьогодні направив листа пану президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня.

Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму".

Деталі: Зеленський зазначив, що на тлі постійних російських терористичних атак і штурмів "навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста".

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"У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - підкреслив президент.

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