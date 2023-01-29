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Зеленський написав Макрону щодо Олімпіади

Катерина ТищенкоНеділя, 29 січня 2023, 21:17
МАКРОН І ЗЕЛЕНСЬКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо можливого допуску російських спортсменів до літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою.

Сьогодні направив листа пану президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня.

Готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені в тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму".

Деталі: Зеленський зазначив, що на тлі постійних російських терористичних атак і штурмів "навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста".

"У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", - підкреслив президент.

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Передісторія:

  • 27 січня президент Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії.
  • Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
  • 28 січня Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який хоче повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.

Теми: ЗеленськийМакронОлімпіадаРосія
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