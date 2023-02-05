Резніков заявив, що йому не пропонували очолити Мінстратегпром, але він би відмовився

Олексій Резніков, якого найближчим часом можуть звільнити з посади міністра оборони України, заявив, що ні президент, ні прем'єр-міністр не пропонували йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, однак він відмовився б, якби така пропозиція надійшла.

Джерело: Резніков у коментарі "Фактам ICTV"

Пряма мова: "Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України".

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Деталі: Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Резніков "переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості".

Натомість Резніков у коментарі "ICTV" заявив, що вперше чує про те, що може очолити Мінстратегпром і відмовився б від такої пропозиції, якби вона була.

"Про Мінстратегпром я чую вперше. Я хочу сказати як правник, що такої процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує – це рішення парламенту може бути тільки за поданням прем’єр-міністра, якщо це не посада МОУ або МЗС.

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Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", – наголосив міністр.

Нагадаємо: Фракція "Слуга народу" планує проголосувати за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.