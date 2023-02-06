Наступу росіян на Донбасі можна очікувати в будь-який час після 15 лютого – голова ОВА
Новий наступ росіян у Луганській області можна очікувати в будь-який день після 15 лютого, вважає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай в ефірі телеканалу Belsat
Пряма мова Гайдая: "В принципі після 15 лютого можна очікувати (наступ росіян – ред.) в будь-який час".
Деталі: За словами очільника ОВА, влада бачить, що окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку.
Також у Луганській і Донецькій областях фіксують дедалі більше техніки, яку росіяни, за словами Гайдая, "частково ховають десь у лісопосадках, частково закопують, а також більше будують укріплень, звідки намагатимуться робити наступ".
Очільник ОВА також зазначив, що загарбники підвозять боєкомплект, але витрачають його вже не так, як раніше, а значно економніше. Це, на його думку, теж свідчить про те, що росіяни готуються до повномасштабного наступу.
Гайдай також розповів, що двомісячні навчання мобілізованих росіян уже добігають кінця, і Росії знадобитися близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну і зібрати резерв для нового наступу.
Передісторія:
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.
- Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.
- Британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ 6 лютого повідомило, що протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.