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Наступу росіян на Донбасі можна очікувати в будь-який час після 15 лютого – голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 09:02
Російські солдати. Фото з Telegram Міноборони РФ

Новий наступ росіян у Луганській області можна очікувати в будь-який день після 15 лютого, вважає голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телеканалу Belsat

Пряма мова Гайдая: "В принципі після 15 лютого можна очікувати (наступ росіян – ред.) в будь-який час".

Деталі: За словами очільника ОВА, влада бачить, що окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку.

Також у Луганській і Донецькій областях фіксують дедалі більше техніки, яку росіяни, за словами Гайдая, "частково ховають десь у лісопосадках, частково закопують, а також більше будують укріплень, звідки намагатимуться робити наступ".

Очільник ОВА також зазначив, що загарбники підвозять боєкомплект, але витрачають його вже не так, як раніше, а значно економніше. Це, на його думку, теж свідчить про те, що росіяни готуються до повномасштабного наступу.

Гайдай також розповів, що двомісячні навчання мобілізованих росіян уже добігають кінця, і Росії знадобитися близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну і зібрати резерв для нового наступу.

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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