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Зеленський вніс Малюка до Верховної Ради

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 15:08
Зеленський вніс Малюка до Верховної Ради
Василь Малюк. фото СБУ

До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Джерело: документ на сайті парламенту

 

Деталі: Як відомо, Малюк тимчасово виконує обов’язки керівника спецслужби з липня 2022 року.

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Передісторія:

  • Зеленський призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України 28 лютого 2022 року - у день його народження. До того Малюк встиг пропрацювати 2 тижні заступником голови МВС Монастирського. 
  • 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
  • Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака. 
  • УП зазначала, що після "усунення" Баканова його обов'язки ймовірно виконуватиме його перший заступник Василь Малюк, якого раніше фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. 
  • 18 липня 2022 року Малюк став т.в.о голови СБУ.

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