Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.

Джерело: укази президента

Деталі: Зеленський відсторонив Венедіктову від виконання обов’язків генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану", йдеться в указі.

Цю норму було проголосовано Верховною Радою лише у травні 2022 року і вона надає президенту право у період дії воєнного стану "прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу".

Згідно із законом, призначення генпрокурора та глави СБУ є повноваженнями Верховної Ради, хоч і відбувається за поданням президента. У Конституції не передбачено повноважень президента відстороняти чи усувати глав ОГП чи СБУ.

Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Це той самий Симоненко, якого одразу кілька джерел УП у владі називають креатурою заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Саме Симоненко відповідав за передачу справи скандального Татарова від НАБУ в СБУ, і саме його журналісти УП фіксували на святкуванні дня народження Татарова.

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Як переконують співрозмовник УП у владі, Венедіктову відсторонили через напружені стосунки з Офісом президента. Зокрема, невдоволення команди Зеленського викликала медійна активність генпрокурорки та її рішення у пришвидшеному режимі передавати до суду справи проти російських військових полонених. Це, за словами людей, дотичних за переговори з росіянами, могло загрожувати судами над українськими полоненими в Росії і зупинкою обмінів.

Також своїм указом президент усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

"Відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Ця стаття передбачає усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків за "невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків".

Ймовірно, що обов’язки глави СБУ після "усунення" Баканова виконуватиме його перший заступник Василь Малюк. Він також був на скандальному святкуванні дня народження Татарова.

Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та глави ОПУ Андрія Єрмака.

Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.