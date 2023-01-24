Єрмаку призначили нового заступника замість Тимошенка
Вівторок, 24 січня 2023, 21:05
Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу, який займав пост глави Київської ОДА.
Джерело: указ президента
Дослівно: "Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України".
Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської ОДА.
Що було раніше: Вранці 24 січня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади, і опублікував відповідну заяву.
Згодом президент звільнив Тимошенка з займаної посади.
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Передісторія:
- Журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.
- Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
- Пізніше Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням.
- Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар.
- У грудні 2022 року "Українська правда" повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис..
- Журналісти з’ясували, що автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", яке знаходиться за адресою Паркова дорога,16-а. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.
- У коментарі УП Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника ОП, він користався "Porsche" 3 - 4 рази, і повернув його ще декілька місяців назад. Але, за даними УП, Тимошенко використовував це авто щонайменше вдвічі більше часу.