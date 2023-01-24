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Єрмаку призначили нового заступника замість Тимошенка

Альона Мазуренко Вівторок, 24 січня 2023, 20:05
Єрмаку призначили нового заступника замість Тимошенка
фото: ФБ Кулеби

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу, який займав пост глави Київської ОДА.

Джерело: указ президента 

Дослівно: "Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України".

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Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської ОДА.

Що було раніше: Вранці 24 січня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади, і опублікував відповідну заяву.

Згодом президент звільнив Тимошенка з займаної посади.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Не "воєнний стан" заступника керівника ОП Кирила Тимошенка"

Передісторія: 

  • Журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. 
  • Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
  • Пізніше Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням. 
  • Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар. 
  • У грудні 2022 року "Українська правда" повідомила, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час воєнного стану роз’їжджає на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис..
  • Журналісти з’ясували, що автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", яке знаходиться за адресою Паркова дорога,16-а. Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян.
  • У коментарі УП Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить Давітяну. За словами заступника ОП, він користався "Porsche" 3 - 4 рази, і повернув його ще декілька місяців назад. Але, за даними УП, Тимошенко використовував це авто щонайменше вдвічі більше часу.

Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаТимошенко
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