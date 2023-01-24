Єрмаку призначили нового заступника замість Тимошенка

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду заступника керівника Офісу президента Олексія Кулебу, який займав пост глави Київської ОДА.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Призначити Кулебу Олексія Володимировича заступником керівника Офісу президента України".

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Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської ОДА.

Що було раніше: Вранці 24 січня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що звільняється з займаної посади, і опублікував відповідну заяву.

Згодом президент звільнив Тимошенка з займаної посади.

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