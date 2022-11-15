Данілов: РФ не варто втрачати час. Мирний план Зеленського буде виконаний

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Росії не варто втрачати час. Чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України.

Мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.

"Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.