Данілов: РФ не варто втрачати час. Мирний план Зеленського буде виконаний
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова: "Росії не варто втрачати час. Чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України.
Мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.
"Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.