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"Україна – не Корея": Данілов відповів Медведєву щодо поділу по "38 паралелі"

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 лютого 2023, 12:27
Україна – не Корея: Данілов відповів Медведєву щодо поділу по 38 паралелі
Олексій Данілов, фото: Facebook

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва стосовно розвитку подій в Україна "за корейським сценарієм" та поділу країни по умовній паралелі.

Джерело: Данілов у Twitter, Медведєв у Telegram

Пряма мова Данілова: "Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав’язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють".

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Деталі: Медведєв у своєму дописі заявив, що Україна начебто розглядає можливість "корейського сценарію" у війні з Росією, прагнучи стати подібною до Південної Кореї і сподіваючись на звільнення окупованих територій.

Але, за словами Медведєва, "корейський сценарій" неможливий, бо Росія є "державою, що володіє повним суверенітетом і найгрізнішою зброєю". Він також пригрозив, що Україну чекає "поділ на частини".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці березня 2022 року начальник Головного управління розвідки  Кирило Буданов заявляв, що Росія спробує нав’язати Україні "корейський" сценарій та зібрати усі окуповані території в єдине квазідержавне утворення.
  • Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю УП у серпні 2022 року казав, що неможлива "корейська історія у нас – з тих причин, що такий шанс був у росіян, якби вони заморозили конфлікт, у 14-му році". "Але Кремль це не влаштувало, вони пішли у відкритий наступ", - підкреслював очільник оборонного відомства.

Теми: ДаніловМедведєвУкраїнаРосія
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