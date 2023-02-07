"Україна – не Корея": Данілов відповів Медведєву щодо поділу по "38 паралелі"

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва стосовно розвитку подій в Україна "за корейським сценарієм" та поділу країни по умовній паралелі.

Джерело: Данілов у Twitter, Медведєв у Telegram

Пряма мова Данілова: "Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав’язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють".

Реклама:

Деталі: Медведєв у своєму дописі заявив, що Україна начебто розглядає можливість "корейського сценарію" у війні з Росією, прагнучи стати подібною до Південної Кореї і сподіваючись на звільнення окупованих територій.

Але, за словами Медведєва, "корейський сценарій" неможливий, бо Росія є "державою, що володіє повним суверенітетом і найгрізнішою зброєю". Він також пригрозив, що Україну чекає "поділ на частини".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ