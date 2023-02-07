"Україна – не Корея": Данілов відповів Медведєву щодо поділу по "38 паралелі"

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва стосовно розвитку подій в Україна "за корейським сценарієм" та поділу країни по умовній паралелі.

Джерело: Данілов у Twitter, Медведєв у Telegram

Пряма мова Данілова: "Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав’язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено, Сили оборони України працюють".

Деталі: Медведєв у своєму дописі заявив, що Україна начебто розглядає можливість "корейського сценарію" у війні з Росією, прагнучи стати подібною до Південної Кореї і сподіваючись на звільнення окупованих територій.

Але, за словами Медведєва, "корейський сценарій" неможливий, бо Росія є "державою, що володіє повним суверенітетом і найгрізнішою зброєю". Він також пригрозив, що Україну чекає "поділ на частини".

Що було раніше:

Наприкінці березня 2022 року начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Росія спробує нав’язати Україні "корейський" сценарій та зібрати усі окуповані території в єдине квазідержавне утворення.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю УП у серпні 2022 року казав, що неможлива "корейська історія у нас – з тих причин, що такий шанс був у росіян, якби вони заморозили конфлікт, у 14-му році". "Але Кремль це не влаштувало, вони пішли у відкритий наступ", - підкреслював очільник оборонного відомства.