Герасимов про вручення обвинувального акта: Фарс і шоу, щоб роздути справу
Народний депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов назвав відео САП, на якому йому намагаються вручити обвинувальний акт і матеріали справи про недекларування нерухомості, фарсом і шоу, покликаним роздути справу.
Джерело: Герасимов у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Герасимова: "Те, що відбувалося вчора із так званим "врученням документів" – це фарс, мета якого – роздути справу, що не має жодного відношення до корупції і не варта "виїденого яйця". Вони прекрасно знають, за якою адресою я мешкаю. Вони прекрасно знають, за якою адресою знаходиться моє робоче місце. Навіть більше, на 13 лютого мене запросили в НАБУ і я підтвердив, що обов’язково буду. Але їм так не цікаво, потрібне "шоу"".
Деталі: Нардеп також заявив, що квартира куплена "за законно зароблені гроші ще ДО політики".
Герасимов також додав, що в момент, коли йому прокурор намагалася вручити матеріали досудового розслідування, він "поспішав і "втік" на засідання Верховної Ради за участі президента Володимира Зеленського, де обговорювали важливі безпекові питання".
Нардеп також підкреслив, що він переконаний у своїй правоті і готовий довести її у суді.
"Ця "справа" розвалиться так само, як і справа про міфічні ботоферми. Її теж свого часу активно роздули у ЗМІ та в ефірі "марафону єдності" чи то "єдиних новин". Але ніяких "ботоферм Герасимова" не існує в природі", – підсумував Герасимов.
Що було раніше: Детективи НАБУ вручили обвинувальний акт депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у справі про недекларування нерухомості в Іспанії – він відмовлявся брати матеріали провадження, відкидав документи, а потім закрив двері авто і поїхав.
Передісторія:
- 16 січня НАБУ оголосило Герасимову про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії.
- Йдеться про двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тисяч євро (станом на 2013 рік), а також 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках.
- Герасимов висловив упевненість, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії.