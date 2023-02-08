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Герасимов про вручення обвинувального акта: Фарс і шоу, щоб роздути справу

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 12:16
Герасимов про вручення обвинувального акта: Фарс і шоу, щоб роздути справу
Артур Герасимов. Фото eurosolidarity.org

Народний депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов назвав відео САП, на якому йому намагаються вручити обвинувальний акт і матеріали справи про недекларування нерухомості, фарсом і шоу, покликаним роздути справу.

Джерело: Герасимов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Герасимова: "Те, що відбувалося вчора із так званим "врученням документів" – це фарс, мета якого – роздути справу, що не має жодного відношення до корупції і не варта "виїденого яйця". Вони прекрасно знають, за якою адресою я мешкаю. Вони прекрасно знають, за якою адресою знаходиться моє робоче місце. Навіть більше, на 13 лютого мене запросили в НАБУ і я підтвердив, що обов’язково буду. Але їм так не цікаво, потрібне "шоу"".

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Деталі: Нардеп також заявив, що квартира куплена "за законно зароблені гроші ще ДО політики".

Герасимов також додав, що в момент, коли йому прокурор намагалася вручити матеріали досудового розслідування, він "поспішав і "втік" на засідання Верховної Ради за участі президента Володимира Зеленського, де обговорювали важливі безпекові питання".

Нардеп також підкреслив, що він переконаний у своїй правоті і готовий довести її у суді.

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"Ця "справа" розвалиться так само, як і справа про міфічні ботоферми. Її теж свого часу активно роздули у ЗМІ та в ефірі "марафону єдності" чи то "єдиних новин". Але ніяких "ботоферм Герасимова" не існує в природі", – підсумував Герасимов.

Що було раніше: Детективи НАБУ вручили обвинувальний акт депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у справі про недекларування нерухомості в Іспанії – він відмовлявся брати матеріали провадження, відкидав документи, а потім закрив двері авто і поїхав.

Передісторія: 

  • 16 січня НАБУ оголосило Герасимову про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії.
  • Йдеться про двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тисяч євро (станом на 2013 рік), а також 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках.
  • Герасимов висловив упевненість, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії. 

Теми: Європейська солідарністьАнтикорупційна прокуратурасуддекларації
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