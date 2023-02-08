Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто

Детективи НАБУ вручили обвинувальний акт депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у справі про недекларування нерухомості в Іспанії – він відмовлявся брати матеріали провадження, відкидав документи, а потім закрив двері авто і поїхав.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно САП: "За матеріалами досудового розслідування НАБУ прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік".

Деталі: САП також опублікувала відео вручення нардепу обинувального акту. Прокуратура імені депутата не називає, але, за даними УП, йдеться про Артура Герасимова з "ЄС".

На відео видно, що парламентар відмовляється брати матеріали досудового розслідування. Він бере кілька папірців (ймовірно, сам обвинувальний акт – ред.) і паралельно, ймовірно, говорить зі своїм адвокатом по телефону.

Прокурору Герасимов каже: "А все інше (віддасте – ред.) адвокату, будь ласка", а, ймовірно, своєму захиснику повідомляє: "Вони намагаються мені щось сувати".

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Потім нардеп сказав прокурору: "Ми прийдемо ознайомлюватися. Я не збираюся нічого брати. Я не вдарив. Будь ласка, не треба мені нічого сувати", відштовхнув папки з документами, закрив двері авто і поїхав геть.

У САП повідомили, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані в Іспанії, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність 1 657 доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

Згодом Герасимов у комертарі УП назвав відео САП фарсом і шоу, покликаним роздути справу.

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