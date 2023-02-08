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Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто

Ірина БалачукСереда, 8 лютого 2023, 08:57
Нардепу від ЄС вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто
Артур Герасимов. Фото eurosolidarity.org

Детективи НАБУ вручили обвинувальний акт депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову у справі про недекларування нерухомості в Іспанії – він відмовлявся брати матеріали провадження, відкидав документи, а потім закрив двері авто і поїхав.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно САП: "За матеріалами досудового розслідування НАБУ прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік".

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Деталі: САП також опублікувала відео вручення нардепу обинувального акту. Прокуратура імені депутата не називає, але, за даними УП, йдеться про Артура Герасимова з "ЄС".

На відео видно, що парламентар відмовляється брати матеріали досудового розслідування. Він бере кілька папірців (ймовірно, сам обвинувальний акт – ред.) і паралельно, ймовірно, говорить зі своїм адвокатом по телефону.

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Прокурору Герасимов каже: "А все інше (віддасте – ред.) адвокату, будь ласка", а, ймовірно, своєму захиснику повідомляє: "Вони намагаються мені щось сувати".

Потім нардеп сказав прокурору: "Ми прийдемо ознайомлюватися. Я не збираюся нічого брати. Я не вдарив. Будь ласка, не треба мені нічого сувати", відштовхнув папки з документами, закрив двері авто і поїхав геть.

У САП повідомили, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані в Іспанії, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність 1 657 доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

Згодом Герасимов у комертарі УП назвав відео САП фарсом і шоу, покликаним роздути справу.

Передісторія: 

  • 16 січня НАБУ оголосило Герасимову про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії.
  • Йдеться про двоповерхове житло дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія) вартістю 190 тисяч євро (станом на 2013 рік), а також 1,6 тисяч доларів на рахунках в українських банках.
  • Герасимов висловив упевненість, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії. 

Теми: Антикорупційна прокуратураЄвропейська солідарністьдекларації
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