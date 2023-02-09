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РФ підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів – Foreign Policy

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 00:42
Путін, фото: getty images

Російські окупанти уже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Джерело: Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника на умовах анонімності

Дослівно: "Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак".

Деталі: За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських військ в Україні перевищила 300 000 осіб.

Наразі російська присутність в Україні значно перевищує сили вторгнення, які президент Росії Володимир Путін використав для в лютому 2022 року, і цього разу вони сконцентровані на сході України.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, Пентагон назвав російські війська, які вже були перекинуті на поле бою "погано оснащеними, погано навченими і поспішними".

Пентагон вважає, що Кремль почав відправляти десятки тисяч військових, щоб замінити втрати, понесені в боях за міста Бахмут і Соледар на Донбасі, але у Києві переконані, що Путін може піти ще далі, мобілізувавши нові війська до 24 лютого.

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Пряма мова українського військового чиновника на умовах анонімності: "Це набагато більше, ніж під час першої хвилі. Вони не звертають уваги на будь-які жертви або втрати".

Чиновник також сказав виданню, що Україна очікує "в найближчі 10 днів нове, величезне вторгнення".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує сплеску російських операцій у зв'язку з наближенням річниці вторгнення 24 лютого.

Аналітики та українські чиновники очікують, що наступ, який назріває, буде зосереджений на сході України.

За оцінками американських і західних офіційних осіб, близько 200 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені в боях в Україні.

Що цьому передувало:

  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.
  • Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ повідомило 6 лютого, що протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.

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Теми: зброяРосіявійна
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