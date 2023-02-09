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ГУР про наступ росіян: загострення на Донбасі буде, інші напрямки – для відволікання

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 лютого 2023, 11:11
ГУР про наступ росіян: загострення на Донбасі буде, інші напрямки – для відволікання
Андрій Юсов, скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони прогнозує військове загострення на Донбасі через новий наступ загарбників, активізація бойових дій росіян на інших напрямках можлива з метою відволікання сил захисників.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Юсова: "Загострення буде. Головна мета, це, власне, Схід і Донбас. Інші напрямки так само можуть бути уражені, але мова йде переважно, скажімо, про відволікання, відтягування українських сил і засобів".

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Деталі: За даними розвідки, президент Росії Володимир Путін ставив завдання перед військовим керівництвом вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до кінця березня.

Однак, пояснив Юсов, Кремль багато разів міняв терміни. "І цього разу у них нічого не вийде", - вважає представник ГУР.

Він нагадав, що на території Росії продовжується мобілізація, зараз в Україні вже знаходиться 300 тисяч окупантів. За словами Юсова, мова йде про ріст чисельності, але не якості військових РФ.

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"Найбільш якісні підрозділи, найбільш якісне озброєння вже, власне здебільшого або виведене з ладу, або знищене на території України за останній рік. І підготувати адекватну заміну по рівню підготовки за цей час, безумовно не вийде", - сказав Юсов.

Що було раніше:

  • 6 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час очікуваного нового наступу у лютому росіяни не намагатимуться одночасно захопити всю Україну, як це було на початку повномасштабного вторгнення, а вестимуть концентровані бої на конкретних напрямках.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів.
  • За даними видання "Foreign Policy", російські окупанти уже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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