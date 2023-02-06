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Резніков розповів, яким буде очікуваний новий наступ росіян

Роман Кравець, Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 11:43
Олексій Рєзніков. Фото УП

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що під час очікуваного нового наступу у лютому росіяни не намагатимуться одночасно захопити всю Україну, як це було на початку повномасштабного вторгнення, а вестимуть концентровані бої на конкретних напрямках.

Джерело: Резніков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова міністра оборони: "Тактику одночасного захоплення України росіяни спробували в лютому минулого року. Вона не спрацювала. Тобто ресурс був розпорошений, вони втратили багато елітних підрозділів. Зараз у них нова тактика – це концентровані, повзучі спроби, по чуть-чуть, по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати".

Деталі: За словами Резнікова, наразі найбільш серйозні угруповання росіян знаходяться на сході і півдні – окупанти концентруються для того, щоб піти іншою тактикою на цих напрямках.

Він вважає, що загарбники не підуть знову на Херсон, бо коли вони утікали, то попалили всі мости і переправи, але рухатимуться по суходолу у запорізькому напрямку з метою розширити сухопутний коридор на Крим, щоб продовжити постачання.

Резніков підкреслив, що наразі ключові ризики – це схід, південь, і після того вже – північ. Водночас міністр запевняє, що "панічних підстав тікати з міст немає". 

Єдиною небезпекою, яка залишається, він назвав ракетні й дронові удари, але при цьому нагадав, що українська система ППО теж стає потужнішою і більш майстерною.

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Резніков також додав, що сьогодні в України є розуміння, де і скільки у росіян сконцентровано військ. І зокрема, на білоруському напрямку наразі нічого надзвичайного не спостерігається – там нині перебуває до 12 тисяч російських військовослужбовців і відповідна кількість техніки.  

Передісторія:

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Теми: РезніковРосіявійна
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