621 посадовця МО і ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і ЗСУ притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова: "621 – саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року.
З них – до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи".
Деталі: При цьому Резніков зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, передали правоохоронцям: "Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність".
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Що цьому передувало:
- Журналісти опублікували розслідування, яке викрило Міноборони на закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.
- Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Прокуратура повідомила їм про підозру.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 лютого стверджував, що фракція "Слуга народу" проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Пізніше Арахамія заявив, що цього тижня кадрових змін в обороні не буде.
- Згодом Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю після корупційного скандалу навколо Міноборони.
- Він залишається на посаді глави Міноборони.