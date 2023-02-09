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621 посадовця МО і ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів – Резніков

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 16:46
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ 5 ЛЮТОГО, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міноборони і ЗСУ притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році. 

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "621 – саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року.

З них – до матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи".

Деталі: При цьому Резніков зазначив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення,  передали правоохоронцям: "Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність".

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Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Журналісти опублікували розслідування, яке викрило Міноборони на закупівлі  продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.
  • Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Прокуратура повідомила їм про підозру.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 лютого стверджував, що фракція "Слуга народу" проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Пізніше Арахамія заявив, що цього тижня кадрових змін в обороні не буде.
  • Згодом Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю після корупційного скандалу навколо Міноборони.
  • Він залишається на посаді глави Міноборони.

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Теми: РезніковМіноборониЗбройні силикорупція
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