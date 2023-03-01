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У Білорусі затримали 200 прихильників "Редана" – МВС

"Українська правда"Середа, 1 березня 2023, 00:26
У Білорусі затримали 200 прихильників Редана – МВС
начальник відділу ГУОПП МОБ МВС Білорусі Олександр Близнюк, скриншот

У білоруському місті Гомель міліція затримала 200 прихильників ПВК "Редан", 183 з яких – неповнолітні.

Джерело: МВС Білорусі

Дослівно: "Припинено спробу проведення масової акції за участю неповнолітніх. Затримано 200 осіб".

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Деталі: МВС країни повідомляє, що в "Гомелі за закликами, опублікованими в соціальних мережах і месенджерах, біля торгово-розважального центру "Секрет" зібралися прихильники так званого ПВК "Редан".

У відомстві відзначають, що працівники міліції затримали 200 осіб, 183 з яких – неповнолітні.

Знати більше: В Україні затримують прихильників російського руху "ПВК "Редан": що про нього відомо

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 лютого у Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок.
  • 28 лютого поліція повідомила, що заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для "розкручування" молодіжного руху "ПВК Редан" в Україні.  
  • Кіберполіція затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та 13-річного засновників Telegram-каналів "Редан".

Теми: міліціяБілорусьдіти
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