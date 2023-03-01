У Білорусі затримали 200 прихильників "Редана" – МВС

У білоруському місті Гомель міліція затримала 200 прихильників ПВК "Редан", 183 з яких – неповнолітні.

Джерело: МВС Білорусі

Дослівно: "Припинено спробу проведення масової акції за участю неповнолітніх. Затримано 200 осіб".

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Деталі: МВС країни повідомляє, що в "Гомелі за закликами, опублікованими в соціальних мережах і месенджерах, біля торгово-розважального центру "Секрет" зібралися прихильники так званого ПВК "Редан".

У відомстві відзначають, що працівники міліції затримали 200 осіб, 183 з яких – неповнолітні.

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