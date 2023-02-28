Поліція затримала підлітків-засновників каналів "Редан" у двох містах

Кіберполіція затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та 13-річного засновників Telegram-каналів "Редан".

Джерело: пресслужба поліції Дніпропетровщини, пресслужба поліції Черкаської області

Пряма мова затриманого: "Я є засновником групи, в якій близько 2 500 учасників. Я створив її з метою заробітку на постах із реклами, оскільки зараз тема "Редана" популярна в соцмережах.

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Поняття "Редан" в Україні немає. Воно прийшло з Росії з метою дестабілізації. Прошу всіх перестати створювати зустрічі і шукати "реданівців", яких у нас немає. Краще допоможіть нашим солдатам. Я видаляю свою групу і прошу інших не створювати подібні".

Деталі: Поліція повідомляє, що бронювання реклами коштувало 10 доларів США. Telegram-канал заблоковано. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

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Доповнено: Пізніше поліція повідомила про затримання в Черкасах 13-річного засновника іншого Telegram-каналу, присвяченому руху "Редан". За словами хлопця, він створив канал для того, щоб "стати популярним" і використав назву нового молодіжного руху.

Канал заблоковано. З його батьками спілкуються поліцейські.

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