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Поліція затримала підлітків-засновників каналів "Редан" у двох містах

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 лютого 2023, 20:40
Поліція затримала підлітків-засновників каналів Редан у двох містах
Фото: Нацполіція

Кіберполіція затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та 13-річного засновників Telegram-каналів "Редан".

Джерело: пресслужба поліції Дніпропетровщини, пресслужба поліції Черкаської області

Пряма мова затриманого: "Я є засновником групи, в якій близько 2 500 учасників. Я створив її з метою заробітку на постах із реклами, оскільки зараз тема "Редана" популярна в соцмережах.

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Поняття "Редан" в Україні немає. Воно прийшло з Росії з метою дестабілізації. Прошу всіх перестати створювати зустрічі і шукати "реданівців", яких у нас немає. Краще допоможіть нашим солдатам. Я видаляю свою групу і прошу інших не створювати подібні".

Деталі: Поліція повідомляє, що бронювання реклами коштувало 10 доларів США. Telegram-канал заблоковано. З хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці.

Знати більше: В Україні затримують прихильників російського руху "ПВК "Редан": що про нього відомо

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Доповнено: Пізніше поліція повідомила про затримання в Черкасах 13-річного засновника іншого Telegram-каналу, присвяченому руху "Редан". За словами хлопця,  він створив канал для того, щоб "стати популярним" і використав назву нового молодіжного руху. 

Канал заблоковано. З його батьками спілкуються поліцейські. 

 

Що було раніше:

  • 27 лютого у Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок.
  • 28 лютого поліція повідомила, що заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для "розкручування" молодіжного руху "ПВК Редан" в Україні.  

Теми: поліціяДніпродіти
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