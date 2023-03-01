Безпілотник, який впав у Підмосков'ї, був начинений вибухівкою – росЗМІ
Середа, 1 березня 2023, 09:51
Співробітники Федеральної служби безпеки РФ всередині безпілотника, який упав у Підмосков'ї 28 лютого, знайшли вибухівку.
Джерело: російська газета "Известия"
Деталі: Повідомляється, що всередині безпілотника виявили дві вибухівки С-4 загальною вагою близько 1 кг і чотири кумулятивні заряди до ручного протитанкового гранатомета.
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Передісторія:
- Удень 28 лютого повідомлялося, що в Московській області в районі Коломни неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", впав безпілотник.
- Того ж дня в Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат.
- Крім того, вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.