Безпілотник, який впав у Підмосков'ї, був начинений вибухівкою – росЗМІ

БПЛА у Московській області. Фото з Telegram RT

Співробітники Федеральної служби безпеки РФ всередині безпілотника, який упав у Підмосков'ї 28 лютого, знайшли вибухівку.

Джерело: російська газета "Известия"

Деталі: Повідомляється, що всередині безпілотника виявили дві вибухівки С-4 загальною вагою близько 1 кг і чотири кумулятивні заряди до ручного протитанкового гранатомета.

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Передісторія: