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У Росії помітили ще один "невідомий літальний апарат": кажуть, що впав

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 10:09
У Росії помітили ще один невідомий літальний апарат: кажуть, що впав
ФОТО З TELEGRAM КУМПІЛОВА

В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки.

Джерело: глава республіки Адигея Мурат Кумпілов у Telegram

Пряма мова Кумпілова: "У селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарата. На місці працює слідчо-оперативна група".

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Деталі: Кумпілов також опублікував фото цього об'єкта. 

 
Фото з Telegram Кумпілова

Він зазначив, що жертв і постраждалих немає, але є "незначне руйнування господарської будівлі тваринницької ферми".

Кумпілов закликав місцевих жителів "зберігати спокій" і заявив, що "питання забезпечення безпеки жителів республіки" тримає "на особистому контролі".

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Також місцеві пабліки в Telegram повідомляли про масштабну пожежу в Темрюцькому районі РФ. 

Зазначалося, що в районі станції Голубицької вночі горіли плавні. Причиною пожежі називали підпал. 

Крім того, вночі в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників. 

 

Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".

Теми: Росіявійна
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