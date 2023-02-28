У Росії помітили ще один "невідомий літальний апарат": кажуть, що впав

В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки.

Джерело: глава республіки Адигея Мурат Кумпілов у Telegram

Пряма мова Кумпілова: "У селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарата. На місці працює слідчо-оперативна група".

Деталі: Кумпілов також опублікував фото цього об'єкта.

Фото з Telegram Кумпілова

Він зазначив, що жертв і постраждалих немає, але є "незначне руйнування господарської будівлі тваринницької ферми".

Кумпілов закликав місцевих жителів "зберігати спокій" і заявив, що "питання забезпечення безпеки жителів республіки" тримає "на особистому контролі".

Також місцеві пабліки в Telegram повідомляли про масштабну пожежу в Темрюцькому районі РФ.

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Зазначалося, що в районі станції Голубицької вночі горіли плавні. Причиною пожежі називали підпал.

Місцеві пабліки в Telegram повідомляли про масштабну пожежу в Темрюцькому районі РФ вночі. А в сусідньому Краснодарському краї горів нафтозавод - місцеві пабліки писали про атаку безпілотників pic.twitter.com/jL24pjCrX6 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 28, 2023

Крім того, вночі в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.

Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".