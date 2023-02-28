Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії помітили ще один "невідомий літальний апарат": кажуть, що впав

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 11:09
ФОТО З TELEGRAM КУМПІЛОВА

В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки.

Джерело: глава республіки Адигея Мурат Кумпілов у Telegram

Пряма мова Кумпілова: "У селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарата. На місці працює слідчо-оперативна група".

Деталі: Кумпілов також опублікував фото цього об'єкта. 

 
Фото з Telegram Кумпілова

Він зазначив, що жертв і постраждалих немає, але є "незначне руйнування господарської будівлі тваринницької ферми".

Кумпілов закликав місцевих жителів "зберігати спокій" і заявив, що "питання забезпечення безпеки жителів республіки" тримає "на особистому контролі".

Також місцеві пабліки в Telegram повідомляли про масштабну пожежу в Темрюцькому районі РФ. 

ВІДЕО ДНЯ

Зазначалося, що в районі станції Голубицької вночі горіли плавні. Причиною пожежі називали підпал. 

Крім того, вночі в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників. 

 

Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".

Теми: Росіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році

відео"Вільні росіяни борються з режимом Путіна": відповідальність за події на Брянщині взяв на себе РДК

Через так звану "українську ДРГ" Путін передумав їхати на північний Кавказ

Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму

Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю – ISW

Шольц: Путін не готовий до переговорів про справедливий мир

Усі новини...
Росія
Після призупинення польотів в Петербурзі вирішили перевірити сирени
Після диверсії в Мачулищі прилітали літаки з центру обслуговування ДРЛС А-50 – ЗМІ
НЛО над Петербургом: Міноборони РФ запевняє, що все в порядку – це навчання
Останні новини
15:06
фото У російській Тульській області чули вибух: кажуть, може бути безпілотник
14:47
У розвідці пояснили, для чого Росія створює напругу навколо Придністров’я та Молдови
14:39
Представника забудовника в Києві засудили до умовного терміну і донату на дрони
14:37
Путін про "українську ДРГ": вони хочуть украсти в нас історію і пам’ять
14:34
Україна вже перевершує критерії НАТО - євродепутат
14:15
В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році
14:10
Курс валют на 2 березня: долар та євро піднімаються в ціні
14:08
У Росії випробовували літак Іл-76: загинув співробітник заводу, зруйнований фюзеляж
14:08
На Харківщині 4 людини загинули внаслідок підриву авто на міні
14:01
Рятувальники і голова ОВА кажуть про двох загиблих у Запоріжжі
Усі новини...