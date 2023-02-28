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У Краснодарському краї РФ горів нафтозавод, чули "бавовну"

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 08:24
ФОТО З TELEGRAM ЧП КРАСНОДАРА І КРАЮ

Уночі у місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи із подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляють про атаку безпілотників. 

Джерело: російське видання "Медуза", адміністрація Туапсе у VK, російські місцеві пабліки в Telegram, російський паблік "Baza" в Telegram 

Дослівно з російських пабліків: "На нафтозаводі Туапсе стався вибух, за ним послідував другий звук вибуху, у близько розташованих будинків вибило вікна, що горить, не зрозуміло, але, схоже, що бочки". 

 
Скриншот з google.maps

Деталі: Також у мережі опублікували фото пожежі. 

 
ФОТО З TELEGRAM ЧП КРАСНОДАРА І КРАЮ

Місцева влада в соцмережі VK підтвердила, що вночі на нафтозаводі була "бавовна", але стверджує, що "приводу для занепокоєння немає".

Дослівно Адміністрація міста Туапсе: "Шановні мешканці міста Туапсе, з приводу нічних хлопків на території нафтобази відомо наступне: о 02:15 28.02.2023 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будові на території нафтобази, о 02:30 пожежу локалізовано на площі 200 м.кв., о 03.00 повна ліквідація пожежі".

Деталі: Адміністрація стверджує, що нафтові резервуари не зачеплені. Розливу нафтопродуктів і постраждалих немає.

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Причину події влада не називає.

За інформацією "Baza", нафтозавод атакували два безпілотники. Пошкоджено будівлю бойлерної поруч із нафтосховищем. Постраждала система теплопостачання їдальні.

Після вибуху залишилися дві вирви завглибшки півтора метра.

Теми: РосіявибухпожежаНагорний
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