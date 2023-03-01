У Києві затримали власників каналів "Редан", які планували масову бійку на Дарниці
Поліцейські затримали двох адміністраторів каналів субкультури "Редан", які планували організувати бійку підлітків в Дарницькому районі Києва.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Деталі: Ювенальні поліцейські Дарницького управління поліції встановили, що днями у Дарницькому районі біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків руху "Редан". Поліцейські встановили організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.
За інформацію правоохоронців, "підбурювачем" виявилася 15-річна киянка, яка заради хайпу створила Telegram-канал для прихильників субкультури та 14-річний хлопець – адміністратор іншого каналу, який закликав однолітків до бійки.
Поліцейські провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Telegram-канали заблоковані.
Що було раніше:
- 27 лютого у Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок.
- 28 лютого поліція повідомила, що заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для "розкручування" молодіжного руху "ПВК Редан" в Україні.
- 28 лютого кіберполіція затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та 13-річного засновників каналів "Редан".