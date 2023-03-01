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У Києві затримали власників каналів "Редан", які планували масову бійку на Дарниці

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 березня 2023, 15:48
Фото: скрін з відео поліції

Поліцейські затримали двох адміністраторів каналів субкультури "Редан", які планували організувати бійку підлітків в Дарницькому районі Києва.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: Ювенальні поліцейські Дарницького управління поліції встановили, що днями у Дарницькому районі біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків руху "Редан". Поліцейські встановили організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.

За інформацію правоохоронців, "підбурювачем" виявилася 15-річна киянка, яка заради хайпу створила Telegram-канал для прихильників субкультури та 14-річний хлопець – адміністратор іншого каналу, який закликав однолітків до бійки.

Поліцейські провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Telegram-канали заблоковані. 

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 лютого у Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську підлітки, які відносять себе до російської субкультури "ПВК Редан", збирались для масових бійок.
  • 28 лютого поліція повідомила, що заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для "розкручування" молодіжного руху "ПВК Редан" в Україні.  
  • 28 лютого кіберполіція затримала в Дніпрі та Черкасах 16-річного та 13-річного засновників каналів "Редан".

Теми: Київдітиполіція
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