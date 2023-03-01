У Києві затримали власників каналів "Редан", які планували масову бійку на Дарниці

Поліцейські затримали двох адміністраторів каналів субкультури "Редан", які планували організувати бійку підлітків в Дарницькому районі Києва.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: Ювенальні поліцейські Дарницького управління поліції встановили, що днями у Дарницькому районі біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків руху "Редан". Поліцейські встановили організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.

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За інформацію правоохоронців, "підбурювачем" виявилася 15-річна киянка, яка заради хайпу створила Telegram-канал для прихильників субкультури та 14-річний хлопець – адміністратор іншого каналу, який закликав однолітків до бійки.

Поліцейські провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Telegram-канали заблоковані.

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