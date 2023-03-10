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СБУ затримала ексдиректора "Антонова", суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 02:35
СБУ затримала ексдиректора Антонова, суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ
Сергій Бичков. Фото з сайту antonov.com

Служба безпеки України 9 березня затримала колишнього генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова, суд арештував його на 60 діб.

Джерело: "Цензор.НЕТ"

Деталі: Окрім Бичкова, повідомляє видання, СБУ також затримала начальника безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосова О. О., а директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М. Г. повідомила про підозру заочно.

За даними слідства, пише видання, службові особи держпідприємства "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна і літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

За інформацією "Цензора", у ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалося рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому, що призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення обʼєкту, стратегічного для оборони Києва.

Зазначається, що 9 березня правоохоронці провели 9 обшуків за місцем фактичного проживання і роботи фігурантів кримінального провадження та повідомили їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 ККУ.

Того ж дня слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва обрав підозрюваним Бичкову і Нетьосову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави, повідомляє видання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У березні 2022 року "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов". 

Теми: СБУаеродром
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