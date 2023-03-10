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СБУ затримала ексдиректора "Антонова", суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 01:35
СБУ затримала ексдиректора Антонова, суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ
Сергій Бичков. Фото з сайту antonov.com

Служба безпеки України 9 березня затримала колишнього генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова, суд арештував його на 60 діб.

Джерело: "Цензор.НЕТ"

Деталі: Окрім Бичкова, повідомляє видання, СБУ також затримала начальника безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосова О. О., а директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М. Г. повідомила про підозру заочно.

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За даними слідства, пише видання, службові особи держпідприємства "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони Гостомельського аеродрому ДП "Антонов", що призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна і літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

За інформацією "Цензора", у ході досудового розслідування задокументовано, що протягом січня-лютого 2022 року службовими особами ДП "Антонов" неодноразово приймалося рішення щодо відмови Нацгвардії у наданні дозволу на спорудження інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому, що призвело до зниження обороноздатності об’єкту та, як наслідок, захоплення обʼєкту, стратегічного для оборони Києва.

Зазначається, що 9 березня правоохоронці провели 9 обшуків за місцем фактичного проживання і роботи фігурантів кримінального провадження та повідомили їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 ККУ.

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Того ж дня слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва обрав підозрюваним Бичкову і Нетьосову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави, повідомляє видання.

Нагадаємо: У березні 2022 року "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов". 

Теми: СБУаеродром
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