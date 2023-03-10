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СБУ задержала экс-директора "Антонова", суд арестовал его на 2 месяца – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 02:35
СБУ задержала экс-директора Антонова, суд арестовал его на 2 месяца – СМИ
Сергей Бычков. Фото с сайта antonov.com

Служба безопасности Украины 9 марта задержала бывшего генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова, суд арестовал его на 60 суток.

Источник: "Цензор.НЕТ"

Детали: Кроме Бычкова, сообщает издание, СБУ также задержала начальника безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесова А. А., а директору авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Харченко М. Г. сообщила о подозрении заочно.

По данным следствия, пишет издание, должностные лица госпредприятия "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований, участвовавших в подготовке к обороне Гостомельского аэродрома ГП "Антонов", что привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия".

По информации "Цензора", в ходе досудебного расследования задокументировано, что в течение января-февраля 2022 года должностными лицами ГП "Антонов" неоднократно принималось решение об отказе Нацгвардии в предоставлении разрешения на строительство инженерно-фортификационных сооружений на территории аэродрома, что привело к снижению обороноспособности и, как следствие, захвату объекта, стратегического для обороны Киева.

Отмечается, что 9 марта правоохранители провели 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства и сообщили им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-1 УКУ.

В тот же день следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева избрал подозреваемым Бычкову и Нетесову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщает издание.

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Напомним: В марте 2022 года "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от выполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов".

Темы: СБУаэродром
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