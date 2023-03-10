Сумщина: росіяни обстріляли з артилерії 3 громади

Руїни на Сумщині. Фото з відкритих джерел

Протягом 9 березня російські загарбники здійснили обстріли 3 громад Сумської області, зафіксовано 18 "прильотів" з артилерії.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії, було 10 "прильотів". Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку, біля будинку пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

У Новослобідській громаді зафіксовано 5 "прильотів" з артилерії.

У Білопільській громаді околиці одного із сіл росіяни обстріляли із САУ.