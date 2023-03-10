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Сумщина: россияне обстреляли из артиллерии 3 громады

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 03:13
Сумщина: россияне обстреляли из артиллерии 3 громады
Руины в Сумской области. Фото из открытых источников

В течение 9 марта российские захватчики совершили обстрелы 3 громад Сумской области, зафиксировано 18 "прилетов" из артиллерии.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии, было 10 "прилетов". Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме, возле дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.

В Новослободской громаде зафиксировано 5 "прилетов" из артиллерии.

В Белопольской громаде окраины одного из сел россияне обстреляли из САУ.

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Темы: обстрелСумская область
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