Сумщина: россияне обстреляли из артиллерии 3 громады
Пятница, 10 марта 2023, 03:13
В течение 9 марта российские захватчики совершили обстрелы 3 громад Сумской области, зафиксировано 18 "прилетов" из артиллерии.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии, было 10 "прилетов". Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме, возле дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.
В Новослободской громаде зафиксировано 5 "прилетов" из артиллерии.
В Белопольской громаде окраины одного из сел россияне обстреляли из САУ.
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