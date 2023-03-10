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Сенатори США хочуть заборонити імпорт російського урану

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 04:34
Сенатори США хочуть заборонити імпорт російського урану
Уран. Фото з відкритих джерел

Американські сенатори від Демократичної і Республіканської партій внесли законопроєкт про заборону імпорту до США російського урану.

Джерело: пресслужба комітету з енергетики та природних ресурсів Сенату США

Деталі: Сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо заявив, що кожен долар, який США платять Росії за уран, підтримує війну Володимира Путіна проти України.

"Американська атомна промисловість готова відмовитись від російського урану. Перший крок – назавжди прибрати з американського ринку всю російську енергію, включаючи уран", – наголосив сенатор.

Сенатор від Демократичної партії Джо Менчін переконаний, що законопроєкт допоможе США позбутися залежності від уранового палива з Росії.

Співавторами законопроєкту також стали демократи Мартін Хайнрік і Кріс Кунс та республіканці Синтія Ламміс і Роджер Маршалл.

Нагадаємо: За даними ЗМІ, Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану.

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Теми: СШАРосія
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