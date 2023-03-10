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Сенатори США хочуть заборонити імпорт російського урану

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 03:34
Сенатори США хочуть заборонити імпорт російського урану
Уран. Фото з відкритих джерел

Американські сенатори від Демократичної і Республіканської партій внесли законопроєкт про заборону імпорту до США російського урану.

Джерело: пресслужба комітету з енергетики та природних ресурсів Сенату США

Деталі: Сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо заявив, що кожен долар, який США платять Росії за уран, підтримує війну Володимира Путіна проти України.

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"Американська атомна промисловість готова відмовитись від російського урану. Перший крок – назавжди прибрати з американського ринку всю російську енергію, включаючи уран", – наголосив сенатор.

Сенатор від Демократичної партії Джо Менчін переконаний, що законопроєкт допоможе США позбутися залежності від уранового палива з Росії.

Співавторами законопроєкту також стали демократи Мартін Хайнрік і Кріс Кунс та республіканці Синтія Ламміс і Роджер Маршалл.

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Нагадаємо: За даними ЗМІ, Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану.

Теми: СШАРосія
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