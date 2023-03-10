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Сенаторы США хотят запретить импорт российского урана

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 04:34
Сенаторы США хотят запретить импорт российского урана
Уран. Фото из открытых источников

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о запрете импорта в США российского урана.

Источник: пресс-служба комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США

Детали: Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что каждый доллар, который США платят России за уран, поддерживает войну Владимира Путина против Украины.

"Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. Первый шаг – навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергию, включая уран", – подчеркнул сенатор.

Сенатор от Демократической партии Джо Менчин убежден, что законопроект поможет США избавиться от зависимости от уранового топлива из России.

Соавторами законопроекта также стали демократы Мартин Хайнрик и Крис Кунс и республиканцы Синтия Ламмис и Роджер Маршалл.

Напомним: По данным СМИ, Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана.

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Темы: СШАРосcия
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