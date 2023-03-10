Сенаторы США хотят запретить импорт российского урана

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о запрете импорта в США российского урана.

Источник: пресс-служба комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США

Детали: Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что каждый доллар, который США платят России за уран, поддерживает войну Владимира Путина против Украины.

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"Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. Первый шаг – навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергию, включая уран", – подчеркнул сенатор.

Сенатор от Демократической партии Джо Менчин убежден, что законопроект поможет США избавиться от зависимости от уранового топлива из России.

Соавторами законопроекта также стали демократы Мартин Хайнрик и Крис Кунс и республиканцы Синтия Ламмис и Роджер Маршалл.

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Напомним: По данным СМИ, Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана.