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Сенаторы США хотят запретить импорт российского урана

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 03:34
Сенаторы США хотят запретить импорт российского урана
Уран. Фото из открытых источников

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о запрете импорта в США российского урана.

Источник: пресс-служба комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США

Детали: Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо заявил, что каждый доллар, который США платят России за уран, поддерживает войну Владимира Путина против Украины.

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"Американская атомная промышленность готова отказаться от российского урана. Первый шаг – навсегда убрать с американского рынка всю российскую энергию, включая уран", – подчеркнул сенатор.

Сенатор от Демократической партии Джо Менчин убежден, что законопроект поможет США избавиться от зависимости от уранового топлива из России.

Соавторами законопроекта также стали демократы Мартин Хайнрик и Крис Кунс и республиканцы Синтия Ламмис и Роджер Маршалл.

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Напомним: По данным СМИ, Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана.

Темы: СШАРосcия
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