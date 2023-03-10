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Окупанти обстріляли захоплені Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 06:17
Окупанти обстріляли захоплені Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ – Генштаб
Російські окупанти. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські загарбники здійснили мінометний обстріл окупованого міста Олешки у Херсонській області, щоби дискредитувати Сили оборони.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки".

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Деталі: У Генштабі також повідомили, що в окупованому Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням.

"Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей", – йдеться у повідомленні.

Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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