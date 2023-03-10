Оккупанты обстреляли захваченные Олешки, чтобы дискредитировать ВСУ – Генштаб

Российские захватчики совершили минометный обстрел оккупированного города Олешки в Херсонской области, чтобы дискредитировать Силы обороны.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Уже в который раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометному обстрелу оккупантов подверглись жители города Олешки".

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Детали: В Генштабе также сообщили, что в оккупированном Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

"Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей", – говорится в сообщении.