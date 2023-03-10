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Ворог вночі гатив по Дніпропетровщині: є руйнування і проблеми з електрикою

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 07:55
Ворог вночі гатив по Дніпропетровщині: є руйнування і проблеми з електрикою
Руйнування на Дніпропетровщині після російських обстрілів. Фото з Telegram Лисака

Цієї ночі росіяни знову обстрілювали громади Дніпропетровської області, руйнувань зазнали приватні помешкання, в окремих населених пунктах виникли проблеми з електропостачанням.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків. Цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

Три населенi пункти району частково знеструмленi. Працюють енергетики".

Деталі: В ОВА повідомили, що ворог також двічі обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду, внаслідок чого пошкоджень зазнали транспортне і аграрне підприємства, адміністративна будівля, три приватні будинки, три господарські споруди, авто та лінія електропередач.

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Теми: обстрілДніпропетровська областьРосія
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