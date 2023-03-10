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Враг ночью бил по Днепропетровщине: есть разрушения и проблемы с электричеством

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 07:55
Враг ночью бил по Днепропетровщине: есть разрушения и проблемы с электричеством
Разрушения на Днепропетровщине после российских обстрелов. Фото из Telegram Лысака

Этой ночью россияне снова обстреливали громады Днепропетровской области, разрушениям подверглись частные дома, в отдельных населенных пунктах возникли проблемы с электроснабжением.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целы, но есть повреждения предприятий и домов. Целили по Покровской громаде. Есть прилет по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили.

Три населенных пункта района частично обесточены. Работают энергетики".

Детали: В ОВА сообщили, что враг также дважды обстрелял из тяжелой артиллерии Червоногригорьевскую громаду, в результате чего повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, административное здание, три частных дома, три хозяйственные постройки, авто и линия электропередач.

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Темы: обстрелДнепропетровская областьРосcия
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