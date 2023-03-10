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Захисники за добу знищили 870 окупантів і літак

Ірина БалачукП'ятниця, 10 березня 2023, 08:19
Захисники за добу знищили 870 окупантів і літак
Фото Генштабу

Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових, 3 448 танків, 6 742 ББМ, 2 107 безпілотників і 304 літаки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 448 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 475 (+10) од,
  • РСЗВ – 491 (+3) од,
  • засобів ППО – 256 (+2) од,
  • літаків – 304 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,
  • крилатих ракет – 907 (+34) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 240 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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